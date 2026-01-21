Эксперт по ЖКХ объяснил, как «выселить» соседский хлам из общего коридора

Складирование горючих материалов или мебели в местах эвакуации нарушает требования Постановления Правительства РФ № 1479. За это для граждан предусмотрены штрафные санкции по статье 20.4 КоАП РФ от пяти до 15 тысяч рублей. Иногда соседи заходят дальше и устанавливают дополнительные двери или перегородки, огораживая часть этажа. В случае, если такие изменения не были заложены в проектной документации дома и не одобрялись на собрании собственников, подобная постройка может быть признана незаконной перепланировкой.