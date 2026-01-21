Эксперт по ЖКХ объяснил, как «выселить» соседский хлам из общего коридора

Если вы столкнулись с такой проблемой, начать диалог можно с обращения в управляющую организацию. Как правило, сотрудники УК проводят осмотр и выдают нарушителю предписание об освобождении прохода. Если же вещи создают препятствия или представляют пожарную опасность, это может стать поводом для привлечения государственной пожарной инспекции.
Складирование горючих материалов или мебели в местах эвакуации нарушает требования Постановления Правительства РФ № 1479. За это для граждан предусмотрены штрафные санкции по статье 20.4 КоАП РФ от пяти до 15 тысяч рублей. Иногда соседи заходят дальше и устанавливают дополнительные двери или перегородки, огораживая часть этажа. В случае, если такие изменения не были заложены в проектной документации дома и не одобрялись на собрании собственников, подобная постройка может быть признана незаконной перепланировкой.
Дмитрий Бондарь.
Общественный деятель, эксперт по ЖКХ.
Судебная практика показывает, что по иску других жильцов или надзорных органов суд вправе обязать человека демонтировать конструкцию и вернуть коридору его первоначальный вид. Главное в таких спорах сохранять спокойствие и фиксировать факты на фото или видео, чтобы у контролирующих органов были основания для проверки.
«Обращение в суд является крайней мерой, но закон обычно встает на защиту прав добросовестных собственников, требуя освободить общее пространство от лишних предметов», — заключил собеседник Life.ru.
