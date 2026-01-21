Россиянам с 1 марта станет сложнее получить микрозайм

Меру объяснили внедрением комплекса борьбы с киберпреступлениями.
Получить микрозайм в России дистанционно с 1 марта можно будет только после подтверждения личности по биометрии. Об этом сообщил заместитель гендиректора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Святик.
«С 1 марта текущего года для получения микрозайма в онлайне нужно будет подтвердить личность по биометрии. Цель нововведения — сделать невозможным оформление микрозайма без ведома человека», — заявил собеседник РИА Новости. По словам, Святика внедрение такого механизма должно существенно осложнить мошенникам доступ к финансовым сервисам от имени граждан.
В ЦБТ уточняют, что зарегистрировать биометрические данные для последующего использования при оформлении микрозаймов можно заранее. Это доступно в отделениях уполномоченных банков, где специалисты помогают записать голос и сделать фотографию, после чего данные автоматически попадают в государственную биометрическую систему. Также граждане могут воспользоваться бесплатным сервисом выездной регистрации: сотрудники приедут по указанному адресу и проведут процедуру на месте.
Еще один вариант — удаленная регистрация через приложение «Госуслуги Биометрия». В этом случае пользователю необходимо с помощью смартфона отсканировать биометрический загранпаспорт, сделать селфи и записать образец голоса. После этого при оформлении онлайн-займа, как пояснил Святик, потребуется только посмотреть в камеру и назвать последовательность цифр, которые появятся на экране, чтобы система сверила личность клиента с эталонными данными.
При получении микрозаймов в офисах микрофинансовых организаций (в офлайне) прохождение биометрической идентификации не понадобится. Для небольших МФО предусмотрен переходный период: для них обязательное применение биометрии при онлайн-оформлении займов вступит в силу с 1 марта 2027 года.
URA.RU уже писало, что в стране не планируют вводить запрет на выдачу микрозаймов. По данным Центробанка, на середину января заемщиками МФО являются порядка 15 млн граждан. Услуга крайне востребована среди россиян.