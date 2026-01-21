Россиянам с 1 марта станет сложнее получить микрозайм

Еще один вариант — удаленная регистрация через приложение «Госуслуги Биометрия». В этом случае пользователю необходимо с помощью смартфона отсканировать биометрический загранпаспорт, сделать селфи и записать образец голоса. После этого при оформлении онлайн-займа, как пояснил Святик, потребуется только посмотреть в камеру и назвать последовательность цифр, которые появятся на экране, чтобы система сверила личность клиента с эталонными данными.