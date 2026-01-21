Sun: в США торговцы органами продают человеческие головы

Торговцы органами в США продают человеческие трупы и отдельные части тела, включая головы, туловища и позвоночники, написала британская газета-таблоид The Sun со ссылкой на документы компаний, занимающихся этой деятельностью.
Коммерческие организации, работающие как посредники по продаже тел (так называемые body brokers), получают трупы вскоре после смерти человека. Торговцы реализуют тела умерших целиком или разделывают на части.
Иногда органы извлекаются перед кремацией покойного, и родственники получают неполный прах. На территории США эта деятельность разрешена и практически никак не регулируется.
Напомним, в декабре сообщалось, что в штате Имо в Нигерии было выявлено место тайных операций «черных трансплантологов». Полиция вышла на след совместно с сотрудниками министерства здравоохранения и местными властями. На территории частной гостиницы и прилегающего к ней морга обнаружили сотни тел в различном состоянии разложения.
В октябре сообщалось о молодой женщине из Белоруссии, которую могли продать на органы в Мьянме. Она приехала в азиатскую страну, рассчитывая устроиться на работу моделью, но в итоге сначала попала в рабство, а после была убита.