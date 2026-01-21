В РФ хотят ограничить работу «раздевающих» ИИ-сервисов: запрос отправлен в Роскомнадзор

В России хотят ограничить работу ИИ-сервисов, использующихся для генерации дипфейков. В частности, речь идёт о создании фальшивых изображений обнажённых людей. Соответствующее предложение в Роскомнадзор направил вице-спикер ГД Борис Чернышов, информирует издание «Известия».
«Создание и распространение подобного контента без согласия человека наносит непоправимый психологический ущерб, ведет к глубоким травмам и создает реальные риски для жизни и здоровья пострадавших», — сказано в публикации. Чернышов особо отмечает, что подобные технологии могут быть использованы для травли в среде школьников, а также для дискредитации педагогов.
«Безусловно, мы должны как можно скорее запретить работу этих сервисов в России», — считает также глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Напомним, количество дипфейков в 2025 году выросло в четыре раза, при этом чаще всего подделывают видео с губернаторами и госслужащими.
При этом более 60% россиян не отличают дипфейки от реальных фотографий.
Накануне глава Минцифры Шадаев поручил создать рабочую группу по вопросам незаконного использования технологии дипфейков.