Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее увеличилось до одиннадцати

Глава Республики Адыгеи рассказал об увеличении числа пострадавших.
Число пострадавших в Адыгее после удара дрона возросло до одиннадцати человек. Об этом заявил глава Республики Мурат Кумпилов.
«По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу госпитализированы 9, в том числе двое детей. Главное, что нет погибших», — подчеркнул Кумпилов в telegram-канале, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.
