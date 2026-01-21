Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее увеличилось до одиннадцати

Число пострадавших в Адыгее после удара дрона возросло до одиннадцати человек. Об этом заявил глава Республики Мурат Кумпилов.

Глава Республики Адыгеи рассказал об увеличении числа пострадавших.

Число пострадавших в Адыгее после удара дрона возросло до одиннадцати человек. Об этом заявил глава Республики Мурат Кумпилов.

«По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу госпитализированы 9, в том числе двое детей. Главное, что нет погибших», — подчеркнул Кумпилов в telegram-канале, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше