Новосибирцам перечислили условия досрочного выхода на пенсию

Для получения страховой пенсии необходимо выполнение трёх условий. Первое — достижение пенсионного возраста: для женщин это 59 лет, для мужчин — 64 года. Второе — наличие минимального страхового стажа в 15 лет, который включает периоды официальной работы, а также социально значимые периоды, такие как служба в армии и уход за ребёнком до полутора лет. Третье — накопление не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые зависят от размера официальной заработной платы и уплаченных страховых взносов.