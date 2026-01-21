Ричмонд
Новосибирцам перечислили условия досрочного выхода на пенсию

Некоторые категории граждан, такие как многодетные матери, преподаватели, медицинские работники и представители творческих профессий, могут выйти на пенсию досрочно при соблюдении определённых условий.

Источник: НДН.ИНФО

Для получения страховой пенсии необходимо выполнение трёх условий. Первое — достижение пенсионного возраста: для женщин это 59 лет, для мужчин — 64 года. Второе — наличие минимального страхового стажа в 15 лет, который включает периоды официальной работы, а также социально значимые периоды, такие как служба в армии и уход за ребёнком до полутора лет. Третье — накопление не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые зависят от размера официальной заработной платы и уплаченных страховых взносов.

Также пенсионные баллы начисляются за отдельные виды нестраховой деятельности, например, за уход за детьми. При соблюдении дополнительных требований к стажу представители определённых профессий и социальных групп имеют право на досрочное оформление пенсии.

