В новосибирских школах хотят ввести профилактические уроки о ВИЧ

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, члены рабочей группы рассмотрели опыт профилактической работы других регионов, в частности, Москвы. В столице подобный курс, интегрированный в несколько школьных предметов, уже показал свою эффективность. Как сообщил заместитель губернатора Константин Хальзов, на таких уроках подростки комплексно изучают проблему. На биологии проходят строение вируса, на обществознании и математике идёт расчёт показателей заболеваемости, на истории изучают периоды возникновения различных инфекционных заболеваний, а на географии — социально-экономические последствия эпидемий.
Инициатива обсуждается на фоне обнадеживающей статистики. С 2017 года в Новосибирской области отмечается устойчивое снижение новых случаев ВИЧ. Так, в 2024 году было выявлено 995 новых случаев против 1257 в 2023. Этому способствует как профилактическая работа, так и высокий охват пациентов антиретровирусной терапией, который превышает 90%. Однако, несмотря на общую положительную динамику, проблема заражения подростков сохраняет актуальность.
Параллельно в регионе расширяется и инфраструктура помощи. С осени 2023 года при Центре СПИД работает кабинет ранней диагностики туберкулеза для ВИЧ-позитивных пациентов, а в районах планируется открыть аналогичные. Также развивается сеть кабинетов низкопорогового доступа, где можно анонимно пройти тест и получить консультацию. Как отметила главный инфекционист области Лариса Позднякова, мобильные пункты тестирования активно работают на массовых мероприятиях, что позволяет оперативно выявлять новые случаи инфекции.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области у более 121 тысячи жителей выявлен сахарный диабет. Рост выявленных случаев этого заболевания связывают, в первую очередь, с масштабными диспансеризациями.