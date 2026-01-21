В новосибирских школах хотят ввести профилактические уроки о ВИЧ

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, члены рабочей группы рассмотрели опыт профилактической работы других регионов, в частности, Москвы. В столице подобный курс, интегрированный в несколько школьных предметов, уже показал свою эффективность. Как сообщил заместитель губернатора Константин Хальзов, на таких уроках подростки комплексно изучают проблему. На биологии проходят строение вируса, на обществознании и математике идёт расчёт показателей заболеваемости, на истории изучают периоды возникновения различных инфекционных заболеваний, а на географии — социально-экономические последствия эпидемий.