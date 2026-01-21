Администрация Владивостока запустила парконы у тысячекоечной больницы

В управлении дорог городской администрации пояснили, что маршрут к подъезду к больнице решили организовать после мониторинга дорожной ситуации и многочисленных жалоб: автомобилисты заполняли проезд припаркованными машинами настолько плотно, что туда с трудом попадали кареты скорой помощи и возникали проблемы при разъезде встречного транспорта, в том числе у автобусов маршрута № 40А.