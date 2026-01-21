Ричмонд
Администрация Владивостока запустила парконы у тысячекоечной больницы

Маршрут с автоматической фиксацией нарушений выбрали после жалоб на затруднённый проезд к медучреждению.

Источник: Аргументы и факты

Автоматизированные комплексы фиксации нарушений парковки начали курсировать по улице Русской в районе Владивостокской клинической больницы № 2, контролируя подъезд к так называемой «тысячекоечной» больнице и выписывая штрафы в автоматическом режиме.

Как уточнила пресс-служба администрации Владивостока, речь идёт о расширении зоны работы «парконов» за счёт включения в их маршрут участка дороги к крупному городскому медучреждению.

В управлении дорог городской администрации пояснили, что маршрут к подъезду к больнице решили организовать после мониторинга дорожной ситуации и многочисленных жалоб: автомобилисты заполняли проезд припаркованными машинами настолько плотно, что туда с трудом попадали кареты скорой помощи и возникали проблемы при разъезде встречного транспорта, в том числе у автобусов маршрута № 40А.

По словам директора муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Елены Кузнецовой, на базе которого функционируют комплексы фиксации нарушений, «паркон» работает на этом участке с конца декабря, и за неполный месяц к ответственности привлекли около 120 водителей, оставивших автомобили под знаком «Остановка запрещена».

Администрация напоминает, что такие автомобили с камерами курсируют по всем районам Владивостока: чаще всего нарушения правил дорожного движения сейчас фиксируются на улицах Светланской, Адмирала Фокина, Народном проспекте, Пушкинской, Верхнепортовой, проспекте Красного Знамени, Нейбута и Прапорщика Комарова, а среди наиболее распространённых правонарушений остаются неправильная парковка, превышение скорости и выезд на полосу встречного движения.