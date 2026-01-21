Жену пропавшего пловца Свечникова не допустили до очного опознания: она оценила сходство по фото

Известно также, что у пловцов во время заплыва на ногах были установлены чипы. Они позволяли отслеживать местонахождение спортсменов. Анализ показал, что Николай Свечников начал соревнование, однако из воды в конечной точке не вышел. В Национальном Олимпийском комитете Турции отметили, что дело выглядит весьма загадочным. Всего в заплыве через Босфор участвовали 2600 человек из разных стран. Николай Свечников по образованию тренер, а также является кандидатом в мастера спорта. Он был подготовлен к заплыву на такую протяженную дистанцию. Однако в ходе мероприятия пропал при загадочных обстоятельствах.