Жену пропавшего пловца Свечникова не допустили до очного опознания: она оценила сходство по фото

В Турции расследуют дело, связанное с пропажей российского пловца Николая Свечникова. Силовики обнаружили вблизи Босфора тело, которое может принадлежать спортсмену. Жена пропавшего пловца указала на 100%-ое сходство останков с ее мужем. Об этом она рассказала в диалоге с РБК.
Однако женщину не допустили до очного опознания тела мужчины. Ей предоставили соответствующие фотографии. По снимкам супруга пловца определила в найденном мужчине своего мужа.
«К сожалению не допустили на опознание тела в живую. Только по фотографиям допустили. Похож, на 100%. Завтра с родителями поедем и уже сможем понять», — поделилась жена Николая Свечникова.
Стоит напомнить, что спортсмен пропал почти пять месяцев назад. Он не выходил на связь после заплыва через Босфор.
Как стало известно ранее, пловец ненадолго сбился с маршрута в ходе пересечения пролива. По словам одного из участников заплыва Хаяти Шамильоглу, он увидел, что спортсмен плывет не в том направлении. Иностранец помог россиянину и указал на верный маршрут. По мнению спортсмена, Николай Свечников не утонул. Однако свою версию произошедшего он не изложил.
Поиски спортсмена продолжались долгое время. Мужчину искали с помощью дронов. Поисково-спасательная миссия проводилась по всей территории Босфора. В операции задействовали спасателей с вертолетом и водолазов. Кроме того, поисками занимались волонтеры. Операция продолжалась весь август и позже.
Известно также, что у пловцов во время заплыва на ногах были установлены чипы. Они позволяли отслеживать местонахождение спортсменов. Анализ показал, что Николай Свечников начал соревнование, однако из воды в конечной точке не вышел. В Национальном Олимпийском комитете Турции отметили, что дело выглядит весьма загадочным. Всего в заплыве через Босфор участвовали 2600 человек из разных стран. Николай Свечников по образованию тренер, а также является кандидатом в мастера спорта. Он был подготовлен к заплыву на такую протяженную дистанцию. Однако в ходе мероприятия пропал при загадочных обстоятельствах.