Россиянам пригрозили жесткими последствиями за неуплату ЖКХ

Бондарь: редкие траты по карте повышают риск блокировки счета.
Отсутствие платежей за жилищно-коммунальные услуги с банковской карты может стать одним из факторов для блокировки счета. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Банк может насторожиться, если карту фактически только пополняют, а обычных трат нет. Редкие оплаты и отсутствие обычной финансовой активности повышает вероятность того, что картой пользуются не по назначению», — пояснил он.
Ни один закон прямо не требует обязательных платежей за коммуналку для избежания блокировки. Однако в условиях роста мошеннических схем финансовые организации стали активно анализировать поведенческие паттерны клиентов.
При выявлении подозрительной активности счет может быть заморожен. Специалист рекомендует заранее готовить документы, подтверждающие легальность поступлений, и информировать банк о нестандартных операциях.
МВД РФ предупреждает о мошеннических письмах от имени «Госуслуг» с просьбой обновить электронную почту и фальшивым номером поддержки, пишет «Ридус». Злоумышленники используют похожие логотипы, обращаются к пользователям по имени и маскируются под техподдержку, чтобы жертва сама с ними связалась. Их цель — обманным путем получить конфиденциальные данные, несмотря на ложные предостережения о кодах из СМС.