Россиянам пригрозили жесткими последствиями за неуплату ЖКХ

МВД РФ предупреждает о мошеннических письмах от имени «Госуслуг» с просьбой обновить электронную почту и фальшивым номером поддержки, пишет «Ридус». Злоумышленники используют похожие логотипы, обращаются к пользователям по имени и маскируются под техподдержку, чтобы жертва сама с ними связалась. Их цель — обманным путем получить конфиденциальные данные, несмотря на ложные предостережения о кодах из СМС.