Каково положение «Кайрата» на общем этапе Лиги Чемпионов

«Кайрат» заработал единственное очко в матче с кипрским «Пафосом». Однако команда Рафаэля Уразбахтина потерпела шесть поражений: от португальского «Спортинга» (1:4), испанского «Реала» (0:5), итальянского «Интера» (1:2), датского «Копенгагена» (2:3), греческого «Олимпиакоса» (0:1) и бельгийского «Брюгге» (1:4).
На данный момент казахстанский клуб занимает последнюю строчку в общем этапе, 36-е место. «Кайрат» стал первой командой, лишившейся математических шансов на попадание в плей-офф. Испанский «Вильярреал» пока сохраняет одну возможность, но находится на 35-м месте благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
В заключительном туре общего этапа Лиги Чемпионов «Кайрат» встретится с английским «Арсеналом» на выезде. Матч состоится в ночь с 28 на 29 января в Лондоне.