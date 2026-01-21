Ричмонд
Каково положение «Кайрата» на общем этапе Лиги Чемпионов

Вчера вечером алматинский «Кайрат» потерпел еще одно поражение в рамках Лиги Чемпионов. В общей сложности на его счете шесть поражений в семи матчах в основном раунде ЛЧ, передает Sports.kz.

Источник: Nur.kz

«Кайрат» заработал единственное очко в матче с кипрским «Пафосом». Однако команда Рафаэля Уразбахтина потерпела шесть поражений: от португальского «Спортинга» (1:4), испанского «Реала» (0:5), итальянского «Интера» (1:2), датского «Копенгагена» (2:3), греческого «Олимпиакоса» (0:1) и бельгийского «Брюгге» (1:4).

На данный момент казахстанский клуб занимает последнюю строчку в общем этапе, 36-е место. «Кайрат» стал первой командой, лишившейся математических шансов на попадание в плей-офф. Испанский «Вильярреал» пока сохраняет одну возможность, но находится на 35-м месте благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

В заключительном туре общего этапа Лиги Чемпионов «Кайрат» встретится с английским «Арсеналом» на выезде. Матч состоится в ночь с 28 на 29 января в Лондоне.