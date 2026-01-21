Каково положение «Кайрата» на общем этапе Лиги Чемпионов

На данный момент казахстанский клуб занимает последнюю строчку в общем этапе, 36-е место. «Кайрат» стал первой командой, лишившейся математических шансов на попадание в плей-офф. Испанский «Вильярреал» пока сохраняет одну возможность, но находится на 35-м месте благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.