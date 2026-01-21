Ученый объяснил массовую гибель северных оленей

«Другой пример — северный олень. Для него тоже температура не так существенна, но периодические оттепели ведут к образованию ледяных корок, из-за которых олени не могут добывать себе пищу и гибнут от бескормицы. Были и случаи массовой гибели оленей при образовании очень толстых ледяных корок», — сказал Кокорин.