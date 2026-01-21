Ученый объяснил массовую гибель северных оленей

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Периодические оттепели ведут к образованию ледяных корок, из-за которых северные олени не могут добывать пищу и гибнут от бескормицы, рассказал РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
Ранее ученый заявил РИА Новости, что популяция тюленей в Белом море вымирает из-за изменения климата.
«Другой пример — северный олень. Для него тоже температура не так существенна, но периодические оттепели ведут к образованию ледяных корок, из-за которых олени не могут добывать себе пищу и гибнут от бескормицы. Были и случаи массовой гибели оленей при образовании очень толстых ледяных корок», — сказал Кокорин.
климатолог ранее рассказал РИА Новости, что температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет. При этом он отметил, что главным фактором ускорения изменения климата является потребление и сжигание ископаемого топлива, оно обеспечивает усиление парникового эффекта.