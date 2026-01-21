В Новосибирской области за три недели января нашли 30 пропавших людей

В Новосибирской области за период с 1 по 19 января 2026 года поступило 39 заявок о пропавших людях. Об этом nsk.aif.ru сообщил представитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области Мичурин Фёдор.
Из всех заявок 30 человек были найдены живыми, один — погибшим, три остаются невыясненными, ещё три — неподтверждёнными. Кроме того, удалось разыскать двух родных пропавших.
«Мы благодарим всех добровольцев и жителей региона, которые помогают в поисках — каждый отклик важен», — отметил Фёдор.
ДПСО «ЛизаАлерт» — это добровольное поисково-спасательное общественное объединение, которое специализируется на поиске пропавших людей, в том числе детей и взрослых.