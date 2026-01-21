Подземный переход в центре Омска ремонтируют в экстремальных условиях

В Омске, несмотря на январские морозы, продолжаются ремонтные работы в старейшем подземном пешеходном переходе на пересечении улиц Интернациональной и Герцена. Объекту планируется вернуть современный облик к 1 августа 2025 года. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.
Ремонт начался в ноябре с разборки обветшавших лестниц со стороны Главпочтамта. К 1 марта здесь должны появиться новые ступени и облицовка. Основной материал отделки — гранит. Общая стоимость контракта на ремонт всех пяти выходов составляет 47,8 млн рублей.
Сергей Шелест добавил, что следующий на очереди — выход к Торговому центру «Омский». На время её ремонта для горожан организуют временный наземный переход. После завершения всех работ в переходе появятся современные пандусы.
Ранее мэрия Омска сообщила, что работы на мосту имени 60-летия ВЛКСМ продолжаются несмотря на морозы, которые держатся в городе уже больше недели. Строители ведут работы в подмостовом пространстве и на подходах.