Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подземный переход в центре Омска ремонтируют в экстремальных условиях

Работы на объекте, которому уже 65 лет, начались в ноябре и идут даже в январские морозы.

Источник: Соцсети

В Омске, несмотря на январские морозы, продолжаются ремонтные работы в старейшем подземном пешеходном переходе на пересечении улиц Интернациональной и Герцена. Объекту планируется вернуть современный облик к 1 августа 2025 года. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.

Ремонт начался в ноябре с разборки обветшавших лестниц со стороны Главпочтамта. К 1 марта здесь должны появиться новые ступени и облицовка. Основной материал отделки — гранит. Общая стоимость контракта на ремонт всех пяти выходов составляет 47,8 млн рублей.

Сергей Шелест добавил, что следующий на очереди — выход к Торговому центру «Омский». На время её ремонта для горожан организуют временный наземный переход. После завершения всех работ в переходе появятся современные пандусы.

Ранее мэрия Омска сообщила, что работы на мосту имени 60-летия ВЛКСМ продолжаются несмотря на морозы, которые держатся в городе уже больше недели. Строители ведут работы в подмостовом пространстве и на подходах.