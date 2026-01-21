Ричмонд
Юрий Лоза заявил, что имя Ларисы Долиной стало мемом

Певец Юрий Лоза заявил, что имя Ларисы Долиной уже превратилось в мем и используется как нарицательное. По его словам, вокруг певицы сформировался целый набор терминов, которые активно расходятся в публичном пространстве.

Источник: Life.ru

«Долина уже вообще рассматривается как мем, её фамилию произносят как имя нарицательное. Кто-то придумал и ввёл термин “эффект Долиной”, даже несколько терминов есть, по-моему», — сказал Лоза в беседе с РИА «Новости».

Музыкант отметил, что подобная терминология может надолго закрепиться в языке. При этом он задался вопросом, в каком именно контексте имя артистки останется в общественном поле и с каким оттенком будет ассоциироваться дальше.

Ранее Life.ru писал, что судебные приставы завершили исполнительное производство о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Артистка освободила жильё ещё в начале января, однако покупательница не сразу приняла ключи. В итоге квартира официально перешла к новой владелице, а дело закрыли.

