Юрий Лоза заявил, что имя Ларисы Долиной стало мемом

«Долина уже вообще рассматривается как мем, её фамилию произносят как имя нарицательное. Кто-то придумал и ввёл термин “эффект Долиной”, даже несколько терминов есть, по-моему», — сказал Лоза в беседе с РИА «Новости».
Музыкант отметил, что подобная терминология может надолго закрепиться в языке. При этом он задался вопросом, в каком именно контексте имя артистки останется в общественном поле и с каким оттенком будет ассоциироваться дальше.
Ранее Life.ru писал, что судебные приставы завершили исполнительное производство о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Артистка освободила жильё ещё в начале января, однако покупательница не сразу приняла ключи. В итоге квартира официально перешла к новой владелице, а дело закрыли.
