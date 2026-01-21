Правила обучения в автошколах изменятся в РФ с марта 2026 года

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила подготовки водителей в автошколах. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев («Единая Россия»).
По словам депутата, для самой популярной категории «B» будет увеличено количество часов практических занятий. Теорию можно будет изучать дистанционно, а для получения новой категории не нужно проходить полный курс — достаточно освоить дополнительные модули.
Также в программы добавят правила взаимодействия с водителями электросамокатов, порядок использования цифровых документов (прав, полиса ОСАГО) и полностью обновят курс первой помощи при ДТП. Важным нововведением станет раздел об опасном вождении — от понятия до рисков. Новые примерные программы, утверждённые Минпросвещения, будут действовать до 2032 года, передает ТАСС.
В России в 2026 году вводится множество изменений для автомобилистов. Что важно знать водителям — в материале «Вечерней Москвы».
