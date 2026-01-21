Водитель грузовика не пропустил машину СМП

Пострадавшую доставили во Владивосток на борту санавиации. На посадочной площадке аэродрома «Озёрные ключи» девушку переложили в специализированный реанимобиль Территориального центра медицины катастроф для транспортировки в ВКБ № 2. На подъезде к городу водитель грузовика, несмотря на включенные проблесковые маячки и сирену спецтранспорта, отказался уступать дорогу. Более того, шофер грузовика резко затормозил, вынудив водителя скорой применить экстренное торможение во избежание ДТП. Девушка с неподвижной из-за травмы спиной испытала мощные динамические перегрузки, что привело к развитию сильнейшего болевого синдрома и ухудшению состояния. Бригаде скорой, а именно врачу Алексею Сидунову и фельдшеру Василию Литвишко пришлось остановиться прямо на дороге, чтобы оказать пациентке помощь, что задержало доставку в больницу.