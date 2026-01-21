Водитель грузовика не пропустил машину СМП

Полиция и СКР взялись за водителя грузовика, который не пропустил реанимобиль и спровоцировал резкое торможение. Состояние 18-летней пациентки ухудшилось из-за перегрузок, теперь ей предстоят сложные операции. Нарушителю грозит не только крупный штраф, но и уголовное дело.
ЧП на трассе под Владивостоком могло стоить жизни молодой девушке. Водитель грузового автомобиля в возрасте 39 лет намеренно не уступил дорогу реанимобилю, который вез пациентку в возрасте 18 лет с переломом позвоночника, а затем резко затормозил, спровоцировав экстренную остановку скорой. Девушка с тяжелейшей травмой испытала сильнейшие динамические перегрузки. Правоохранительные органы отреагировали жестко: помимо административного протокола, в отношении водителя грузовика по указанию главы СКР возбуждено уголовное дело.
От склона в Арсеньеве до экстренного торможения на трассе.
20 января девушка каталась на лыжах в Арсеньеве и, упав на вираже, получила тяжелейшую травму — перелом поясничного отдела позвоночника со смещением. Ей требовалась срочная операция в специализированном травмоцентре третьего уровня.
Пострадавшую доставили во Владивосток на борту санавиации. На посадочной площадке аэродрома «Озёрные ключи» девушку переложили в специализированный реанимобиль Территориального центра медицины катастроф для транспортировки в ВКБ № 2. На подъезде к городу водитель грузовика, несмотря на включенные проблесковые маячки и сирену спецтранспорта, отказался уступать дорогу. Более того, шофер грузовика резко затормозил, вынудив водителя скорой применить экстренное торможение во избежание ДТП. Девушка с неподвижной из-за травмы спиной испытала мощные динамические перегрузки, что привело к развитию сильнейшего болевого синдрома и ухудшению состояния. Бригаде скорой, а именно врачу Алексею Сидунову и фельдшеру Василию Литвишко пришлось остановиться прямо на дороге, чтобы оказать пациентке помощь, что задержало доставку в больницу.
Последствия для пациентки.
Сейчас пострадавшая доставлена в ВКБ № 2 («тысячекоечную»). Врачам удалось стабилизировать ее состояние, однако они не дают точных прогнозов.
Девушке предстоит несколько сложных операций. Ее жизнь и будущее здоровье теперь напрямую зависят от их исхода. Медики подчеркивают, что инцидент на дороге и вызванная им задержка могли иметь самые тяжелые последствия.
Реакция правоохранителей.
Общественный резонанс и публикация видео в сети привели к оперативной реакции силовых структур.
Водителем грузовика оказался 39-летний местный житель с 22-летним стажем вождения. В отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ — непредоставление преимущества спецтранспорту. Это грозит ему штрафом от 3 до 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от 3 месяцев до года.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал прямое поручение возбудить уголовное дело. Следственные органы СКР по Приморскому краю проводят проверку по ст. 124.1 УК РФ «воспрепятствование оказанию медицинской помощи». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 4 лет.
Призыв к ответственности и вниманию.
Инцидент вызвал широкое осуждение. В Минздраве и службе скорой помощи призвали автолюбителей быть внимательными и обязательно пропускать транспорт с включенными спецсигналами, напомнив, что «каждая секунда на счету». Госавтоинспекция напомнила, что подобные действия не просто нарушение ПДД, а прямой риск для жизни и здоровья людей, нуждающихся в экстренной помощи.
Этот случай — крайне резкий, но показательный пример того, как хамство и пренебрежение правилами на дороге перестают быть просто «нарушением» и становятся преступлением против жизни и здоровья. Жесткая реакция СКР сигнализирует о готовности квалифицировать такие действия по всей строгости закона. Отныне цена за отказ уступить дороге скорой может измеряться не только рублями и правами, но и годами свободы.