Синоптики раскрыли, когда отступят морозы в Югре. Скрин

По данным сервиса, в ближайшее время дневные значения останутся в пределах −28−30 градусов, при этом в ночные часы местами возможно похолодание до −35−36 градусов. Температура будет повышаться на 2−3 градуса в день. К 30 января потеплеет до −14 градусов.