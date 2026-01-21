Синоптики раскрыли, когда отступят морозы в Югре. Скрин

В ХМАО лютые морозы постепенно отступят.
В Ханты-Мансийске (Югра) сильные морозы начнут ослабевать. К концу января дневная температура поднимется до −14 градусов. Об этом говорится в прогнозе сервиса «Гисметео».
«В ближайшие дни морозы в регионе сохранятся. До конца рабочей недели ночные температуры будут опускаться до −36 градусов», — говорится в прогнозе сервиса «Гисметео». Синоптики отмечают, что резкого потепления не ожидается, температура будет повышаться постепенно.
По данным сервиса, в ближайшее время дневные значения останутся в пределах −28−30 градусов, при этом в ночные часы местами возможно похолодание до −35−36 градусов. Температура будет повышаться на 2−3 градуса в день. К 30 января потеплеет до −14 градусов.
Утром 21 января в Сургуте были отменены очные занятия для учащихся 1−11-х классов первой смены. Причиной введения актировки стало понижение температуры наружного воздуха до установленных критических значений.
Ранее в Югре уже отмечались затяжные сильные морозы: в конце декабря окружной Гидрометцентр предупреждал о похолодании до −40 градусов, а в Ханты-Мансийске температура опускалась до −25−35. Тогда в крупнейших городах округа — Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске — также фиксировались ночные значения ниже −30 градусов.
