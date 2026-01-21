США перехватили минимум седьмой танкер с нефтью Венесуэлы: задержано судно Sagitta

Ранее самолет ирландской авиации и патрульный самолет ВМС Франции устроили настоящую слежку за российским танкером Marinera. Был также замечен британский истребитель Eurofighter Typhoon. Самолеты следовали за танкером долгое время. Запад обеспокоился проходом Marinera рядом с Британскими островами. Из-за этого в направлении танкера выпустили аж три самолета. Британский истребитель вскоре после начала полета исчез с радаров, остальные можно было отследить. Как утверждали в Лондоне, судно подвергли слежке на его пути к северу Великобритании.