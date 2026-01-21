США перехватили минимум седьмой танкер с нефтью Венесуэлы: задержано судно Sagitta

Соединенные Штаты вновь провели операцию по захвату нефтяного танкера. Американцы задержали судно Sagitta в Карибском море. Об этом оповестили в пресс-службе Южного командования ВС США.
Утверждается, что танкер захвачен при поддержке американского МВД. По данным ВС США, операция прошла успешно и без происшествий.
В материале также указывается, что судно якобы действовало наперерез «карантину» президента США Дональда Трампа. Подчеркивается, что шаг является продолжением плана по вывозу нефти из Венесуэлы на якобы законных основаниях.
«По мере того как объединённые силы действуют в Западном полушарии, мы вновь подтверждаем, что безопасность американского народа является приоритетом, демонстрируя нашу приверженность безопасности и стабильности», — сказано в публикации.
Подобную операцию Вашингтон провел 7 января. Военные захватили российский танкер Marinera. Утверждается, что Дания оказала поддержку США при задержании судна. Танкер шел в Северной Атлантике под российским флагом. Как уведомил американский чиновник, «типичная» помощь от союзников по НАТО имела решающее значение для успеха операции Вашингтона.
В российском МИД заявили о серьезной обеспокоенности в связи с незаконной силовой акцией США против нефтяного танкера. Ведомство призвало Вашингтон соблюдать основополагающие нормы и принципы международного морского судоходства. Министерство иностранных дел также указало, что США должны немедленно прекратить незаконные действия в отношении судна Marinera.
Ранее самолет ирландской авиации и патрульный самолет ВМС Франции устроили настоящую слежку за российским танкером Marinera. Был также замечен британский истребитель Eurofighter Typhoon. Самолеты следовали за танкером долгое время. Запад обеспокоился проходом Marinera рядом с Британскими островами. Из-за этого в направлении танкера выпустили аж три самолета. Британский истребитель вскоре после начала полета исчез с радаров, остальные можно было отследить. Как утверждали в Лондоне, судно подвергли слежке на его пути к северу Великобритании.