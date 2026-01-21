Ричмонд
Свет частично отключили в Свердловском районе Иркутска и Маркова

Предварительно, работы закончат к 12:00 21 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером 20 января 2026 года частично отключили электричество в Свердловском районе и Маркова. Как сообщает канал «Свет 38», ограничения коснулись улиц Вампилова, Аргунова, Мамина-Сибиряка, а также Первомайского, Университетского и других.

— Бригада оперативно выехала на место, чтобы установить причину аварии. Оказалось, случилось все из-за повреждения кабельной линии, — пишут специалисты.

В часть домов свет вернулся поздней ночью, но работы продолжаются. Предварительно, всё восстановят к 12:00 21 января.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что следователи проводят проверку из-за пожара на подстанции в поселке Маркова. Напомним, после происшествия в ночь на 20 января, около 400 человек остались без света. С временными неудобствами столкнулись жители микрорайона Парк Пушкино, дачного поселка «Ромашка» и коттеджного поселка «Варежки».