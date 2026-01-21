Свет частично отключили в Свердловском районе Иркутска и Маркова

Ранее КП-Иркутск сообщала, что следователи проводят проверку из-за пожара на подстанции в поселке Маркова. Напомним, после происшествия в ночь на 20 января, около 400 человек остались без света. С временными неудобствами столкнулись жители микрорайона Парк Пушкино, дачного поселка «Ромашка» и коттеджного поселка «Варежки».