Учёные связали простые изменения привычек с продолжительностью жизни

Исследователи обнаружили, что люди, которые имеют сбалансированное питание, двигаются по 40 минут в день и спят примерно по 7−8 часов в сутки, имеют больше шансов продлить жизнь на 10 лет. Кроме того, такой же период времени они могут жить дополнительно без серьезных хронических заболеваний.