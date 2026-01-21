Учёные связали простые изменения привычек с продолжительностью жизни

Незначительные изменения привычек, связанные со сном, питанием и физической активностью, могут увеличить продолжительность жизни, следует из выводов группы учёных, отчёт о работе которых опубликован в научном журнале eClinicalMedicine.
Специалисты провели анализ данных более 59 тысяч участников британского проекта UK Biobank. Исследовали изучали качество рациона людей, количество часов, которые они посвящают сну, и время, в течение которого те двигаются с умеренной или высокой нагрузкой.
Наблюдения учёных охватили период в восемь лет. Они сравнили полученные цифры с риском смерти и развитием различных заболеваний, включая деменцию, рак, диабет, сердечно-сосудистые патологии и хроническую обструктивную болезнь лёгких.
Исследователи обнаружили, что люди, которые имеют сбалансированное питание, двигаются по 40 минут в день и спят примерно по 7−8 часов в сутки, имеют больше шансов продлить жизнь на 10 лет. Кроме того, такой же период времени они могут жить дополнительно без серьезных хронических заболеваний.
При этом результаты достигались даже в случаях минимальных изменений. Так, например, один год к жизни прибавляли увеличение сна на пять минут и небольшое улучшение рациона.
Напомним, ранее популярный журнал National Geographic написал, что регулярное чтение может способствовать долголетию. Как отмечалось в статье, это занятие на постоянной основе помогает, в частности, снижать стресс и улучшать память. Авторы публикации сослались на результаты одного из исследований Йельской школы общественного здравоохранения (США).