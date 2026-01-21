Ричмонд
Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС

РИА Новости: анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Анализ на определение уровня липопротеина (а) в крови, который говорит о сердечно-сосудистых рисках, стал бесплатным по ОМС в рамках диспансеризации, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, россияне в возрасте 18−40 лет смогут один раз бесплатно сдать анализ на определение уровня липопротеина (а) в крови. Его повышенная концентрация может сигнализировать об увеличенных рисках патологии коронарных сосудов, инфаркта миокарда и инсульта. Так как уровень липопротеина (а) определяется преимущественно генетикой, он считается важным фактором риска раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также россияне могут получить оценку липидного профиля (общий холестерин; холестерин липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности; триглицериды). Так, в возрасте 18−39 лет это можно сделать один раз в шесть лет, а с 40 лет и старше — один раз в три года.