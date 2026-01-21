Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС

Также россияне могут получить оценку липидного профиля (общий холестерин; холестерин липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности; триглицериды). Так, в возрасте 18−39 лет это можно сделать один раз в шесть лет, а с 40 лет и старше — один раз в три года.