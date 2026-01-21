Аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи открыли после ограничений

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, аэропорт Геленджика начнёт обслуживать рейсы согласно действующему NOTAM в 8:30 утра, краснодарский аэропорт Пашковский откроется в 9:00. В ведомстве добавили, что ограничительные меры были необходимы в целях обеспечения безопасности полётов. Дальнейшую информацию о прибытии и отправке рейсов рекомендуют уточнять на информационных табло.
Напомним, что в аэропорту Сочи ограничили полёты на фоне угрозы атаки БПЛА после 22:30 вечера 20 января. Воздушная гавань оставалась закрытой в течение почти шести часов. По словам мэра города, все воздушные цели были ликвидированы силами ПВО.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.