Более 300 школьников-историков Омской области состязаются на олимпиаде

Организаторы подчеркивают, что олимпиада играет важную роль не только в выявлении талантливых учащихся, но и в формировании будущего студенческого сообщества. Многие участники прошлых лет впоследствии поступают на социально-гуманитарные направления вуза. По данным университета, более трети бывших олимпиадников стали студентами исторических и смежных специальностей, а некоторые из них сегодня сами участвуют в организации соревнований — в качестве волонтеров.