Более 300 школьников-историков Омской области состязаются на олимпиаде

В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории. В мероприятии принимают участие более 100 учащихся 7−8 классов и около 200 старшеклассников 9−11 классов со всего региона.
Олимпиада для старших школьников проходит в два этапа, распределенных на два дня: в первый день участники работают над проектом и пишут эссе, во второй — выполняют тестовые задания и отвечают на открытые вопросы.
Организаторы подчеркивают, что олимпиада играет важную роль не только в выявлении талантливых учащихся, но и в формировании будущего студенческого сообщества. Многие участники прошлых лет впоследствии поступают на социально-гуманитарные направления вуза. По данным университета, более трети бывших олимпиадников стали студентами исторических и смежных специальностей, а некоторые из них сегодня сами участвуют в организации соревнований — в качестве волонтеров.
Параллельно с конкурсными испытаниями для учителей проводятся мастер-классы и семинары, на которых обсуждаются актуальные подходы к преподаванию истории и обмениваются методическими находками.
Региональный этап олимпиады продолжится: 24 января в ОмГУ пройдет соревнование по русскому языку, а 26 января стартует испытание по обществознанию.