В Омске запланировали замену свыше 900 лифтов

В большинстве домов речь идет о замене более чем одного лифта, а по 52-м из них, по подсчетам «СуперОмска», от 5 и более. «Рекордсменом» выступает 11-этажка по Красному Пути, 18, где запланированы работы по 18 лифтам. Таким образом, в общей сложности заявлено обновление порядка 930 таких объектов. Затраты на каждую процедуру утверждены в объеме порядка 3,393 миллиона рублей.