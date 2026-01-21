В Омске запланировали замену свыше 900 лифтов

В большинстве домов речь идет о замене более чем одного лифта, а по 52-м из них, по подсчетам «СуперОмска», от 5 и более. «Рекордсменом» выступает 11-этажка по Красному Пути, 18, где запланированы работы по 18 лифтам. Таким образом, в общей сложности заявлено обновление порядка 930 таких объектов. Затраты на каждую процедуру утверждены в объеме порядка 3,393 миллиона рублей.
Для сравнения, в 2025 году планировалась установка 259 новых лифтов по 77 адресам в Омске.
Стоит напомнить, что в конце 2025 года в Омской области утвердили новые параметры минимального взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. С наступлением 2026 года омичам, проживающим в домах с лифтом, начисляют плату, исходя из 15,3 рубля за квадратный метр. В свою очередь, для омичей, проживающих в МКД без лифта, этот показатель составляет 13,27 рубля за квадратный метр.