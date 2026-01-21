Лоза: Из-за скандала с квартирой Долина уже стала мемом

Народная артистка России Лариса Долина из-за судебного скандала вокруг квартиры уже превратилась в интернет-мем. С таким заявлением выступил певец Юрий Лоза.
По его словам, фамилию певицы теперь произносят как имя нарицательное, а в сети появился и активно используется целый ряд терминов, связанных с этой историей, например, «эффект Долиной».
— Если эта терминология войдет в жизнь и станет устойчивым словосочетанием, то она будет на слуху очень долго, — отметил Лоза в беседе с РИА Новости.
Он также добавил, что интересно, в каком качестве эта новая лексика закрепится в языке.
Певица Лариса Долина столкнулась с проблемами в организации концертов: продажа билетов временно прекращена, ранее купленные билеты возвращаются зрителям. Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что такое развитие событий закономерно и исполнительница скоро закончит карьеру.
Ранее Соседов заявил, что зрители никогда не простят Ларису Долину после скандала с квартирой. Он отметил, что когда-то артистка была хорошей вокалисткой, однако теперь стала «тираном в юбке».