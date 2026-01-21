Более 800 единиц техники вышли на уборку трасс в Новосибирской области

В Новосибирской области на уборку региональных трасс вышли комбинированные дорожные машины, тракторы со снегоуборочным оборудованием, автогрейдеры и погрузчики. Всего сейчас работают 819 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.