Более 800 единиц техники вышли на уборку трасс в Новосибирской области

В Новосибирской области на уборку региональных трасс вышли комбинированные дорожные машины, тракторы со снегоуборочным оборудованием, автогрейдеры и погрузчики. Всего сейчас работают 819 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.
— Дорожники чистят трассы, обрабатывают проезжую часть песко-соляной смесью, убирают тротуары, а также обслуживают областные автомобильные дороги, которые проходят через населенные пункты, — добавили в пресс-службе.
В случае ухудшения погодных условий в регионе организации, которые занимаются зимней уборкой, задействуют до 1,3 тысячи единиц техники для уборки снега.