Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 800 единиц техники вышли на уборку трасс в Новосибирской области

В случае ухудшения погодных условий в регионе в снегоуборке задействуют 1,3 тысячи единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области на уборку региональных трасс вышли комбинированные дорожные машины, тракторы со снегоуборочным оборудованием, автогрейдеры и погрузчики. Всего сейчас работают 819 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

— Дорожники чистят трассы, обрабатывают проезжую часть песко-соляной смесью, убирают тротуары, а также обслуживают областные автомобильные дороги, которые проходят через населенные пункты, — добавили в пресс-службе.

В случае ухудшения погодных условий в регионе организации, которые занимаются зимней уборкой, задействуют до 1,3 тысячи единиц техники для уборки снега.