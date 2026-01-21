Врач Кондрахин сказал, какие напитки помогут согреться в мороз

«Согреться алкоголем в мороз не получится, потому что капилляры будут расширены, и холодная кровь будет поступать внутрь организма. Употребление алкоголя при купании в проруби — это катастрофа. Вы получите ощущение тепла, но не получите согревания. Лучше согреться горячим бульоном, морсом или травяным чаем», — пояснил специалист.