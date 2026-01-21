Врач Кондрахин сказал, какие напитки помогут согреться в мороз

Согреваться алкоголем во время морозов — плохая идея, гораздо эффективнее выбрать альтернативные варианты, сообщил в беседе с aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Напомним, 19 января в России отмечают Крещение Господне, в рамках которого принято окунаться в прорубь. Традиционно окунаются в ночь между Сочельником и Крещением, но также это можно сделать в течение трех следующих дней после праздника — до 22 января.
Кроме того, по информации синоптиков, в конце этой недели ожидаются крепкие морозы. Температура воздуха опустится до −16 градусов днем и до −22 ночью.
Некоторые люди во время крещенских купаний и во время морозов в целом пытаются согреться с помощью алкогольных напитков, однако, по словам Кондрахина, этот способ может привести к катастрофическим последствиям.
«Согреться алкоголем в мороз не получится, потому что капилляры будут расширены, и холодная кровь будет поступать внутрь организма. Употребление алкоголя при купании в проруби — это катастрофа. Вы получите ощущение тепла, но не получите согревания. Лучше согреться горячим бульоном, морсом или травяным чаем», — пояснил специалист.
Ранее врач Кондрахин сказал, кому противопоказаны крещенские купания в проруби.
Кардиолог обратил внимание на то, что погружение в ледяную купель является серьезным испытанием для организма и провоцирует выброс адреналина и перегрузку сердечно-сосудистой системы.