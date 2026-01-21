Юрист назвал неожиданную причину затягивания выселения Долиной из квартиры

Певица Лариса Долина затягивала с выселением из пятикомнатной квартиры в Хамовниках не только из-за чувства неприязни, но и ради снижения стоимости квартиры, сообщил в беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев.
Напомним, скандал с квартирой разразился еще летом 2024 года. Долина продала ее Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников, и обратилась в суд, чтобы вернуть жилье.
Спустя долгие месяцы судебных разбирательств квартира все же осталась у Лурье. Соответствующее решение 16 декабря 2025 года вынес Верховный суд.
Долина должна была покинуть квартиру до 30 декабря, однако затянула процесс настолько, что 19 января к ней в квартиру пришли приставы. В тот же день Лурье получила долгожданные ключи от жилья.
«Доведение стороной Долиной ситуации до принудительного выселения обусловлено рядом причин: использованием по максимуму всех возможностей, предоставляемых законом; проблемами с эмоционально-психологическим принятием того, что недвижимость придется отдать; логичным чувством неприязни к стороне истца, а также желанием максимально подпортить репутацию самой квартиры, снизив таким образом ее капитализацию и цену», — отметил эксперт.
Ранее юрист Соловьев ответил, может ли Долина обжаловать выселение из квартиры Лурье.