Юрист назвал неожиданную причину затягивания выселения Долиной из квартиры

«Доведение стороной Долиной ситуации до принудительного выселения обусловлено рядом причин: использованием по максимуму всех возможностей, предоставляемых законом; проблемами с эмоционально-психологическим принятием того, что недвижимость придется отдать; логичным чувством неприязни к стороне истца, а также желанием максимально подпортить репутацию самой квартиры, снизив таким образом ее капитализацию и цену», — отметил эксперт.