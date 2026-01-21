Рейс Иркутск — Усть-Кут перенаправили в Братск из-за непогоды

Самолёт, выполнявший рейс из Иркутска в Усть-Кут, приземлился в Братске утром 21 января 2026 года. Он прибыл на запасной аэродром из-за плохих погодных условий в пункте назначения. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— Посадка была совершена в 09:05 по местному времени. На борту находились 68 пассажиров. Всех разместили в здании аэровокзала, — говорится в сообщении аэропорта.
Ожидается, что вылет в Усть-Кут состоится в 11:00. В случае дальнейшей задержки авиакомпания предоставит пассажирам все положенные по закону услуги и сервис.
