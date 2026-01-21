Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 21 января 2026 года.
Для Овнов начало дня будет трудным: сохранить спокойствие не удастся даже в простых ситуациях. Вы раздражаетесь из-за мелочей, на которые обычно вообще не обращаете внимания. Также стоит воздержаться от крупных покупок или поездок. Они не увенчаются успехом, а деньги и силы будут потрачены практически впустую.
Тельцы рискуют запутаться в собственной голове: будет трудно понять, что действительно важно, а что лишь кажется таковым. Зачастую вы смотрите на вещи не с объективной точки зрения и погружаетесь в иллюзии. И это плохо. Есть риск, что это приведет к неприятностям. Но со временем влияние позитивных тенденций усилится.
Утро у Близнецов пройдет в целом спокойно, но в то же время вы можете столкнуться с небольшими проблемами и недоразумениями. Также будет трудно противостоять соблазнам. Но в течение дня открываются новые возможности, особенно, если вы связаны с областью ИТ-технологий или коммуникациями. Кроме того, вашему вниманию будет рад любимый человек.
День у Раков, вероятно, будет непростым. Будут проблемы, но решить их можно быстрее, если подойти к вопросу творчески, не допуская выгорания. Иногда вам кажется, что энергии для того, чтобы что-то предпринять, у вас недостаточно. Поэтому, как часто бывает, вы просто позволяете событиям развиваться своим чередом. Это не хорошо и не плохо, но лучше не терять бдительность.
Львов тоже ждет достаточно трудный день: терпения и спокойствия может не хватить. Вы спешите скорее добиться успеха, даже если это не всегда действительно возможно. Постарайтесь умерить пыл, дайте себе время проанализировать сложившуюся ситуацию. Вероятно, более свежий взгляд поможет увидеть те возможности, которых до этого вы не замечали.
Дев ждет вполне неплохой день. Вы сможете провести его приятно, даже находясь на работе, которая не станет обузой. Будет много времени для общения со старыми знакомыми. Не исключено, что поступят новые предложения о сотрудничестве. Возможно и поступление финансов.
Весам астрологи рекомендуют не откладывать важные дела на потом. Причем сделать все необходимое лучше именно в первой половине дня: она будет плодотворнее и удачнее второй. Это касается и обсуждения серьезных вопросов: чем раньше вы к ним приступите, тем больше шансов договориться. Можете сделать удачные покупки: вещи, которые вы приобретаете, будут долго служить.
Скорпионы очень быстро ориентируются в складывающихся ситуациях и практически моментально принимают верные решения, а также замечают то, чего не видят остальные. Причем сами представители знака будут считать, что им просто везет. Можно смело браться за сложные дела. Пригодятся опыт и знания, полученные ранее. Можете приобрести новых союзников.
Стрельцов ждет командная работа. Вы легко коммуницируете и объединяетесь с единомышленниками, чтобы преодолеть трудности и получить то, к чему давно стремитесь. Практически любую вашу инициативу наверняка поддержат, а идеи, которыми вы поделитесь, многим придутся по душе. Возможны неожиданные визиты, но вы будете рады даже незваным гостям.
Козерогов ждет успех, но ради него придется попотеть. Лучше руководствоваться собственным здравым смыслом, поскольку чужие советы могут оказаться вредными. Не спешите, действуйте осмотрительно. Это благоприятный день для общения с родственниками. Уделите время семье, позвоните или придите в гости к тем, кого давно не навещали.
День у Водолеев пройдет в интересных и при этом полезных занятиях. Вы сможете сделать много хорошего не только для себя, но и для близких. Будет возможность познакомиться с необычными людьми. Общение с ними многому вас научит. Полезно менять обстановку. Любая, даже самая небольшая прогулка по ближайшему парку благоприятно отразится на состоянии.
Рыбы на удивление уверены в своих силах. Что бы ни происходило, вы не переживаете по пустякам и готовы работать над проблемой. Вам запросто удается сосредоточиться на важных делах и довести их до конца неожиданно быстро. Вряд ли кто-то сможет отвлечь вас или сбить с толку. Не исключены денежные поступления, в том числе неожиданные, передает «Российская газета».