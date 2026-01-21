Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 января

День у Раков, вероятно, будет непростым. Будут проблемы, но решить их можно быстрее, если подойти к вопросу творчески, не допуская выгорания. Иногда вам кажется, что энергии для того, чтобы что-то предпринять, у вас недостаточно. Поэтому, как часто бывает, вы просто позволяете событиям развиваться своим чередом. Это не хорошо и не плохо, но лучше не терять бдительность.