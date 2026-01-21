Врач объяснила, откуда у россиян фетиш на «самонадувающиеся» болоньевые пуховики

Люди с рациональным мышлением начинают всё больше окружать себя такими вещами. Рационализм иногда переходит в навязчивость, когда можно окружать себя только определёнными предметами. Человеку свойственно чувствовать себя комфортно в условиях, сопровождающихся белым шумом или шуршанием одежды. В этом есть определённая реакция нашего бессознательного: шум воды, дождя или леса создаёт ощущение переключения внимания, что помогает отвлечься от глубоких мыслей и почувствовать облегчение внутри.