Врач объяснила, откуда у россиян фетиш на «самонадувающиеся» болоньевые пуховики

Фетиш на болоньевые вещи, наверное, не связан с травмой. Скорее, это ощущение уютного стёганого одеяла. То есть человеку в этом комфортно и спокойно. Представьте, как будто на вас стёганый плед или пуховик — действительно создаётся ощущение защищённости и мягкости.
Диана Генварская.
Врач-психиатр, кандидат медицинских наук.
Пуховик подстраивается под тело, согревает и при этом остаётся лёгким, почти незаметным. Поэтому хорошая плащёвка не синтетическая, а с хлопковой пропиткой, действительно даёт приятные ощущения на коже и может заменять многие другие ткани.
Если такая одежда греет, создаёт уют и практически не весит, то это вызывает особое чувство комфорта и расслабленности. Её вполне можно использовать в состоянии полного расслабления.
«Когда человек отдыхает и ест, у него просыпаются инстинкты размножения, и эти чувства начинают преобладать. Всё окружение становится для этого особенно подходящим. Это уже не фетишизм, а скорее реакция, связанная с холодным временем года, когда многие начинают испытывать желание укутаться», — говорит врач.
Люди с рациональным мышлением начинают всё больше окружать себя такими вещами. Рационализм иногда переходит в навязчивость, когда можно окружать себя только определёнными предметами. Человеку свойственно чувствовать себя комфортно в условиях, сопровождающихся белым шумом или шуршанием одежды. В этом есть определённая реакция нашего бессознательного: шум воды, дождя или леса создаёт ощущение переключения внимания, что помогает отвлечься от глубоких мыслей и почувствовать облегчение внутри.
Шуршание ткани примерно в ту же сторону действует и помогает человеку почувствовать внутренний комфорт, поясняет психиатр. Это не говорит о наличии у людей серьёзных психических проблем или опасных личностных особенностей. Вероятно, у кого-то из них в детстве или в семье были трудности. В этом контексте можно говорить о навязчивых состояниях — признаках неврозов.
«Не стоит путать это с серьёзными психическими заболеваниями; это, скорее, слабая форма нарушения психической активности с разнообразными проявлениями», — уточняет психиатр.
Большинство невротиков живут в городах. При внутреннем напряжении, которое создаёт невротическое состояние, человеку нужны стабильные привязки. Фетиш в этом смысле своего рода привязка, которая дарит ощущение стабильности. Постоянство, защищённость, белый шум и комфорт — всё это создаёт ощущение безопасности для психики. В таком состоянии проще всего расслабиться и получить удовольствие.
