На Тюмень надвигаются 33-градусные морозы: когда они ослабнут

В Тюмени, в предстоящие четверг и пятницу ночью ожидается понижение температуры до 33 градусов ниже нуля. Днем предполагается 25−26 градусов мороза. Потепление следует ожидать только к концу текущей недели. Об этом заявили синоптики «Гисметео».