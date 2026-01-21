На Тюмень надвигаются 33-градусные морозы: когда они ослабнут

Мороз задержится в городе на несколько дней.
В Тюмени, в предстоящие четверг и пятницу ночью ожидается понижение температуры до 33 градусов ниже нуля. Днем предполагается 25−26 градусов мороза. Потепление следует ожидать только к концу текущей недели. Об этом заявили синоптики «Гисметео».
«Ночью 22 и 23 января в Тюмени ожидаются 33-градусные морозы. Днем — до 26 градусов. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до трех метров в секунду», — уточнили метеорологи.
Холодная 30-градусная ночь прогнозируется и в субботу, 24 января. Существенно потеплеет в начале следующей недели. Днем в понедельник ожидается 18 градусов ниже нуля.
Утром 21 января в городе отменили очные занятия для учащихся 1−4-х классов первой смены. Актировки объявлены в связи с пониженной температурой наружного воздуха.
Как сообщало URA.RU ранее, сильное похолодание продлится в Тюмени три дня. Занятия первой смены в школах Тюмени 20 января прошли в обычном режиме — отмена по климатическим условиям предусмотрена не была.
