Министр Климчак: На юге Польши сошёл с рельсов пассажирский поезд

Люди не пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда в Польше.

Источник: Комсомольская правда

В Польше произошла железнодорожная авария, часть поезда сошла с рельсов. Речь идёт о региональном электропоезде. Инцидент произошёл на юге страны вечером 20 января, информировал министр инфраструктуры республики Дариуш Климчак.

«После 21:00 на участке Мехув — Сломники, железнодорожная линия Варшава — Краков, произошел сход с рельсов части состава поезда компании Polregio. В поезде находились около 20 человек, никто не пострадал», — написал министр в социальной сети Х.

В то же время в Испании пассажирский поезд сошёл с рельсов вечером 20 января, врезавшись в стену. Частичное обрушение стены на железнодорожные пути случилось из-за сильных ливней.

При этом два дня назад в результате схода с рельсов двух высокоскоростных поездов на юге Испании погибли 39 человек, более 70 получили ранения, из них 24 — в тяжёлом состоянии. В стране был объявлен национальный траур.

Напомним, дежурная по переезду в Красноярском крае предотвратила тройную аварию — с электричкой, фурой и грузовым составом. Чтобы принять решение, у женщины было только три секунды. Подробности читайте здесь на KP.RU.