Министр Климчак: На юге Польши сошёл с рельсов пассажирский поезд

В Польше произошла железнодорожная авария, часть поезда сошла с рельсов. Речь идёт о региональном электропоезде. Инцидент произошёл на юге страны вечером 20 января, информировал министр инфраструктуры республики Дариуш Климчак.
«После 21:00 на участке Мехув — Сломники, железнодорожная линия Варшава — Краков, произошел сход с рельсов части состава поезда компании Polregio. В поезде находились около 20 человек, никто не пострадал», — написал министр в социальной сети Х.
В то же время в Испании пассажирский поезд сошёл с рельсов вечером 20 января, врезавшись в стену. Частичное обрушение стены на железнодорожные пути случилось из-за сильных ливней.
При этом два дня назад в результате схода с рельсов двух высокоскоростных поездов на юге Испании погибли 39 человек, более 70 получили ранения, из них 24 — в тяжёлом состоянии. В стране был объявлен национальный траур.
