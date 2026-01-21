В Адыгее после атаки БПЛА ввели режим ЧС районного уровня

Режим чрезвычайной ситуации районного уровня введён в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки вражеского беспилотника, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Ранее в посёлке Новая Адыгея в результате инцидента с БПЛА произошёл пожар, охвативший жилой дом и автомобильную парковку. Также стало известно, что сгорели 15 автомобилей и получили повреждения ещё 25 транспортных средств.
«Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств», — написал Кумпилов в своём Telegram-канале.
Глава республики также уточнил, что на территории базы отдыха «Шапсуг» открыт пункт временного размещения для эвакуированных с места инцидента. Согласно уточненной информации, число пострадавших достигло 11. В больницу были направлены девять человек, включая двоих детей.
Напомним, 20 января в посёлке Афипском на Кубани части беспилотного летательного аппарата, в том числе его боеголовка, упали в районе многоэтажного жилого дома. Боевой отсек дрона был найден среди его обломков. Кроме того, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки другого беспилотника повредили хозяйственную постройку в селе Львовском. При этом началось возгорание, которое удалось ликвидировать.