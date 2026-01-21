В Омске в суд направлено уголовное дело о хищении 61 млн рублей

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение и направила в Центральный районный суд города Омска уголовное дело в отношении 53-летнего директора казенного учреждения «Управление по содержанию и эксплуатации собственности Омской области». Ему предъявлено обвинение по пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия.
По данным следствия, с января 2022 года по октябрь 2024 года чиновник заключил 81 государственный контракт на приобретение жилья для детей-сирот и лиц из их числа. С целью полного освоения выделенных бюджетных средств и получения премиальных выплат он намеренно приобретал квартиры по значительно завышенным ценам.
В результате действиям обвиняемого был причинен ущерб более чем на 61 миллион рублей, а также утрачена возможность обеспечить жильём не менее 25 нуждающихся граждан.
Свою вину подозреваемый не признал. По ходатайству следствия суд наложил арест на его имущество на сумму 9 миллионов рублей.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
