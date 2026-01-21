В Омске в суд направлено уголовное дело о хищении 61 млн рублей

По данным следствия, с января 2022 года по октябрь 2024 года чиновник заключил 81 государственный контракт на приобретение жилья для детей-сирот и лиц из их числа. С целью полного освоения выделенных бюджетных средств и получения премиальных выплат он намеренно приобретал квартиры по значительно завышенным ценам.