Свет отключили в поселке Молодежном Иркутского округа 21 января

Бригады должны восстановить подачу электроэнергии к 14:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в поселке Молодежном Иркутского округа 21 января 2026 года произошло около 08:33 утра. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», бригады уже выехали на место, чтобы определить и устранить причину аварии.

Отключение света в поселке Молодежном Иркутского округа 21 января 2026.

— Под отключение попала часть домов на улицах Зеленая, Лесная, Снежный, Садовая, Цветочный, а также часть домов в СПК Байкальский, ДНТ Мечта, ДНТ Фавор, СНТ Берёзка-1, СНТ Берёзка-2, СНТ Колос, СНТ Родник, СНТ Строитель-2, СНТ Фронтовик, — говорится в сообщении специалистов.

Ориентировочно, отключение света в поселке Молодежном Иркутского округа 21 января 2026 года продлится до 14:00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что свет частично отключили в Свердловском районе Иркутска и Маркова. Предварительно, работы закончат к 12:00 21 января.