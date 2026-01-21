Ричмонд
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США

Президент США Дональд Трамп высказал серьезные сомнения в том, что страны-члены НАТО придут на помощь Соединенным Штатам в случае военного конфликта. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Белом доме. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Трамп заявил, что «сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой», но альянс, по его мнению, должен относиться к США более справедливо. Он отметил, что Вашингтон тратит на нужды блока огромные средства и гарантированно пришел бы на помощь союзникам, но сомневается в их ответной готовности.

— Мои серьезные опасения по поводу НАТО связаны с тем, что мы тратим на НАТО огромные средства, и я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам на выручку, — подчеркнул американский лидер.

Ранее депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен во время выступления нецензурными словами «послал» президента США Дональда Трампа из-за его слов о намерении взять под контроль Гренландию.

До этого Трамп заявил о готовности обложить пошлинами товары из стран, которые выступают против контроля Вашингтона над Гренландией. Глава государства также назвал себя «королем пошлин».

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
