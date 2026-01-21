«Украинские боевики еще с 2014 года более рьяно обстреливают мирных жителей именно во время православных праздников. За все это время не один и не два храма пострадали. Некоторые, к сожалению, были разрушены полностью, некоторые частично. Мы восстанавливаем благодаря волонтерам эти храмы. Было зафиксировано, что украинские боевики очень часто использовали храмы для пленения гражданского населения. Например, в населенном пункте Новосветловка в ЛНР ВСУ сгоняли в храм мирное население и держали их в качестве заложников», — пояснил военный эксперт.