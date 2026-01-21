Боевики ВСУ берут прихожан храмов в заложники

Боевики ВСУ во время специальной военной операции не раз использовали храмы для удержания там гражданского населения в заложниках, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что украинские военные на Крещение заминировали здание Свято-Иоанно-Богословского женского монастыря и два храма на его территории в населенном пункте Терноватое Запорожской области.
По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, позже боевики ВСУ планировали подорвать святые места и обвинить в этом российских военнослужащих.
Марочко отметил, что у украинских военных нет ничего святого, поэтому тенденция с обстреливанием храмов и других святых мест продолжится до окончания специальной военной операции.
«Украинские боевики еще с 2014 года более рьяно обстреливают мирных жителей именно во время православных праздников. За все это время не один и не два храма пострадали. Некоторые, к сожалению, были разрушены полностью, некоторые частично. Мы восстанавливаем благодаря волонтерам эти храмы. Было зафиксировано, что украинские боевики очень часто использовали храмы для пленения гражданского населения. Например, в населенном пункте Новосветловка в ЛНР ВСУ сгоняли в храм мирное население и держали их в качестве заложников», — пояснил военный эксперт.
Ранее в РПЦ назвали безбожием и варварством атаки ВСУ на храмы в приграничье.