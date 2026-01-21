Златомир и Милодара: в Приморье назвали самые редкие имена новорождённых в 2025 году

Статистика также показала, как растут приморские семьи. Более трети новорождённых (39%) стали первыми детьми для родителей. Вторыми детьми в семьях стали 32% малышей, третьими — 18%. При этом в 168 семьях родились двойняшки, а одна семья встретила тройняшек. Средний возраст матери при рождении ребенка составил 29,9 лет, отца — 29,8 лет.