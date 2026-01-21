Златомир и Милодара: в Приморье назвали самые редкие имена новорождённых в 2025 году

Итоги регистрации новорождённых за 2025 год подвели в Приморье. Согласно данным ЗАГС, в прошедшем году на свет появилось больше мальчиков, а средний возраст родителей приблизился к 30 годам, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Имя ребёнка записывается по соглашению родителей. Запрещается запись имени ребёнка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака “дефис”, или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы», — приводит пресс-служба слова специалистов департамента ЗАГС.
Список самых популярных имен для мальчиков возглавили Михаил, Артём, Александр, Матвей и Роман. Среди девочек лидируют София, Ева, Варвара, Мария и Анна. Имя Роман впервые вошло в пятерку лидеров у приморцев.
Статистика также показала, как растут приморские семьи. Более трети новорождённых (39%) стали первыми детьми для родителей. Вторыми детьми в семьях стали 32% малышей, третьими — 18%. При этом в 168 семьях родились двойняшки, а одна семья встретила тройняшек. Средний возраст матери при рождении ребенка составил 29,9 лет, отца — 29,8 лет.
Особый интерес традиционно вызывают уникальные имена. В 2025 году самыми редкими именами для мальчиков в Приморье стали Златомир, Лучезар и Ярополк. Девочек же называли Милодара, Ефросиния и Павлина.
Напомним, что с начала 2026 года в Приморье выросли размеры нескольких ключевых пособий для семей с детьми. Повышение связано с увеличением прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, на основе которых производятся расчеты.