Трамп усомнился в том, что Макрон будет долго у власти: «Скоро он там уже не будет»

Трамп признал, что Макрон не задержится у власти.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал возможную встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он сообщил, что не поедет в Париж на G7. По словам Дональда Трампа, Эмманюэль Макрон уже скоро не будет находиться у власти. Так он заявил в беседе с журналистами.

Президент США подчеркнул, что французский лидер в любом случае «скоро уйдет». Стоит отметить, что Эмманюэль Макрон действительно не имеет права в третий раз переизбираться.

«Знаете, Эммануэль надолго не задержится… Он мой друг, он хороший парень, мне нравится Макрон, но, как вы знаете, скоро он там уже не будет», — оповестил Дональд Трамп.

Соединенные Штаты между тем снижают участие в 30 механизмах НАТО. Такой шаг затронет 200 американских военных. Участие в консультативных группах по вопросам боевых действий на море, спецопераций и разведки сократится.

