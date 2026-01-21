Трамп усомнился в том, что Макрон будет долго у власти: «Скоро он там уже не будет»

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал возможную встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он сообщил, что не поедет в Париж на G7. По словам Дональда Трампа, Эмманюэль Макрон уже скоро не будет находиться у власти. Так он заявил в беседе с журналистами.