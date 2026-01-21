Вузы России изменили список вступительных ЕГЭ на 48 направлениях подготовки

Также скорректированы требования для будущих педагогов: теперь они обязаны сдавать предмет по своему профилю, а не обществознание. Кроме того, для третьего вступительного испытания на педагогических направлениях число возможных предметов сократили более чем в два раза, а на некоторых других специальностях, наоборот, расширили. Ряд ведущих вузов, включая МГТУ им. Баумана, уже вводили подобные изменения ранее, передают «Известия».