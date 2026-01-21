Ричмонд
Вузы России изменили список вступительных ЕГЭ на 48 направлениях подготовки

Российские вузы частично изменили перечень ЕГЭ, необходимых для поступления. Эти изменения связаны с новым списком вступительных испытаний Минобрнауки, который вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Корректировки коснулись 48 направлений подготовки. Например, на 26 технических специальностях сдача ЕГЭ по физике стала обязательной, а на 21 гуманитарном направлении вуз может запросить результаты по истории.

Также скорректированы требования для будущих педагогов: теперь они обязаны сдавать предмет по своему профилю, а не обществознание. Кроме того, для третьего вступительного испытания на педагогических направлениях число возможных предметов сократили более чем в два раза, а на некоторых других специальностях, наоборот, расширили. Ряд ведущих вузов, включая МГТУ им. Баумана, уже вводили подобные изменения ранее, передают «Известия».

Также для абитуриентов, которые поступают в педагогические университеты, с 2027 года планируется ввести профильное испытание. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.