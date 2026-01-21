«Есть серьезные опасения»: Трамп указал на беспомощность союзников по НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поставил под сомнение готовность остальных членов Североатлантического альянса прийти на помощь Штатам при необходимости. Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции.
Согласно озвученной позиции американского лидера, он лично «сделал для НАТО больше, чем кто-либо еще». И альянс должен справедливо относиться к США.
«Мои серьезные опасения по поводу НАТО связаны с тем, что мы тратим на НАТО огромные средства, и я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам на выручку», — отметил он.
До этого Дональд Трамп сделал репост публикации, в которой утверждается, что настоящими врагами Америки являются не Россия и Китай, а международные организации. А именно — ООН и НАТО.
Ранее американский лидер заявил, что без его участия НАТО не существовало бы в том виде, в котором оно существует сегодня. Он считает, что альянс оказался бы «на свалке истории». По его словам, никто не сделал для НАТО столько, сколько он сам.
На этом фоне даже генсек Североатлантического альянса Марк Рютте никак не смог повлиять на американского лидера в вопросе возможного контроля США над Гренландией. Комментируя телефонный разговор с ним, Трамп заявил, что он всем очень ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Обратного пути нет — в этом все согласны.
Западная пресса забила тревогу — агрессивная политика президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии лишь увеличивает раскол внутри НАТО из-за России. Отмечается, что даже если спор вокруг Гренландии будет урегулирован без разрушения альянса, будущее НАТО выглядит в лучшем случае туманным. Кажется маловероятным, что военный блок сможет сохраниться.
Глава МИД России Сергей Лавров на большой итоговой пресс-конференции подчеркнул, что внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции. Гренландия — это очевидный пример, который у всех на устах, и вокруг которого развиваются такие дискуссии. В общем-то, добавил министр, трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока.