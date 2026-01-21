Ричмонд
В Омске власти закупят жильё для медработников к 2028 году

Первые процедуры стартуют в 2027 году, торги завершат до конца 2028-го; общий бюджет проекта — 378,8 млн рублей.

Источник: Om1 Омск

Власти Омской области готовят программу по обеспечению служебным жильём сотрудников государственных медучреждений. Казённое учреждение «Управление по содержанию и эксплуатации собственности Омской области» приступило к формированию плана-графика закупок для объектов в Центральном административном округе Омска.

Речь идёт о приобретении двух единиц недвижимости: квартиры и блока в доме блокированной застройки. Предварительная процедура и поиск подрядчика запланированы на 2027 год, а сами торги должны пройти до 31 декабря 2028 года. Финансирование распределено по этапам: на 2028 год предусмотрено 146,5 млн рублей, на 2029-й — 232,3 млн. Совокупный объём — 378,8 млн рублей.