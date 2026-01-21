В Омске власти закупят жильё для медработников к 2028 году

Речь идёт о приобретении двух единиц недвижимости: квартиры и блока в доме блокированной застройки. Предварительная процедура и поиск подрядчика запланированы на 2027 год, а сами торги должны пройти до 31 декабря 2028 года. Финансирование распределено по этапам: на 2028 год предусмотрено 146,5 млн рублей, на 2029-й — 232,3 млн. Совокупный объём — 378,8 млн рублей.