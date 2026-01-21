В Казахстане внедряют цифровую систему оценки нуждаемости граждан

В ходе встречи Светлана Жакупова презентовала Методику оценки социально-экономической уязвимости и устойчивости домохозяйств (скоринговая модель), которая с 2025 года успешно работает в пилотном режиме на цифровой платформе министерства, охватывая сферы образования, соцзащиты, жилищных отношений и физической культуры.