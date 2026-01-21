В Казахстане внедряют цифровую систему оценки нуждаемости граждан

Ключевой темой обсуждения стало внедрение инновационных цифровых инструментов для оценки нуждаемости граждан в государственных мерах поддержки, передает DKNews.kz.
В ходе встречи Светлана Жакупова презентовала Методику оценки социально-экономической уязвимости и устойчивости домохозяйств (скоринговая модель), которая с 2025 года успешно работает в пилотном режиме на цифровой платформе министерства, охватывая сферы образования, соцзащиты, жилищных отношений и физической культуры.
«Наша цель — внедрение Единого социального стандарта. Мы переходим к модели, где господдержка базируется на объективных данных. Система оценивает благосостояние автоматически, исключая человеческий фактор и субъективность в принятии решений», — подчеркнула глава Минтруда.
Скоринговая модель позволяет провести комплексную оценку благосостояния семьи, состоящую из оценки материальных и нематериальных компонентов, с учетом иждивенческой нагрузки и способности к самореализации, скрытых доходов и в итоге определять реальную нуждаемость каждой семьи.
Представители ПРООН высоко оценили инновационные подходы министерства, отметив их актуальность для достижения целей устойчивого развития.
ПРООН будет представлена экспертиза скоринговой модели.
Стороны обсудили текущие результаты совместной работы и наметили планы по дальнейшему углублению партнерства.