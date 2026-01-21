Ричмонд
«Любая страна взлетит в воздух»: Трамп пригрозил Ирану силой в случае угроз в свой адрес

Трамп пообещал Ирану стереть страну с лица земли в случае угроз в свой адрес.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с жесткими угрозами в адрес Тегерана. Он предупредил, что сотрет Иран в лица земли, если угрозы в его адрес будут продолжаться. Так президент США заявил журналистам.

Хозяин Белого дома уточнил, что Ирану не следует предпринимать каких-либо преступных шагов в его адрес. Он также обвинил экс-президента США Джо Байдена в недостаточно жесткой политике.

«Я предупредил: если что-то произойдет, любая страна взлетит в воздух. У меня очень четкие инструкции — что-нибудь произойдет, и они будут стерты с лицом земли», — подытожил Дональд Трамп.

США также вновь провели операцию по захвату нефтяного танкера. Американцы задержали судно Sagitta в Карибском море. Это уже седьмой такой танкер.

