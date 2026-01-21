Ричмонд
Синоптики рассказали, сколько продержатся морозы в Салехарде. Скрин

В Салехарде (ЯНАО) сильные морозы временно отступят, вернувшись в регион на следующей неделе, когда температура воздуха ночью вновь опустится ниже −30 градусов. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».

При прояснениях морозы обычно усиливаются.

«Начиная с четверга, 22 января, столбик термометра превысит отметку в −30 градусов ночью. Днем температура будет от −21 до −26 градусов. Сильные холода вернутся на следующей неделе. Со вторника, 27 января, ночные температуры будут вновь опускаться ниже −30 градусов», — сообщили метеорологи.

Умеренно морозная погода будет сопровождаться небольшими снегопадами. Ветер ожидается южного направления, 3−4 метра в секунду.

В начале недели ночные морозы усилились. Термометр опускался до отметки −43 градуса.

Морозы в Салехарде будут сопровождаться небольшими снегопадами.