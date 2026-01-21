Синоптики рассказали, сколько продержатся морозы в Салехарде. Скрин

«Начиная с четверга, 22 января, столбик термометра превысит отметку в −30 градусов ночью. Днем температура будет от −21 до −26 градусов. Сильные холода вернутся на следующей неделе. Со вторника, 27 января, ночные температуры будут вновь опускаться ниже −30 градусов», — сообщили метеорологи.