Новое наступление: бойцы пошли в атаку, где не ждали Зеленский и Сырский

Российские штурмовики начали наступление на новом участке фронта в Харьковской области. По данным военных каналов, ВС РФ продвинулись на 14 кв. км, освободив населенный пункт Дегтярное и начав штурм Нестерного.
Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин в разговоре с aif.ru объяснил, благодаря чему удалось продвинуться бойцам российской армии.
«На харьковском направлении активизировали наступательные действия две группировки войск. Там есть одна особенность — противник в подавляющем большинстве случаев свои опорные пункты сосредотачивает в непосредственной близости и в самих населенных пунктах. Здесь нет сражений в оврагах, в районе водохранилищ, в окопах. На этом участке харьковского направления село на селе стоит, это небольшие населенные пункты, где условно 20−30 дворов. Бои за них идут как правило недолго», — сказал Алехин.
Освобождение мелких населенных пунктов — это обычная боевая работа штурмовых подразделений ВС РФ, подчеркнул военный эксперт.
«Наши штурмовики действуют согласно общего замысла наступательных действий в Харьковской области», — подытожил Алехин.
Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили очередную попытку ВСУ прорваться в Купянск.