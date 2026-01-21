Ричмонд
Новое наступление: бойцы пошли в атаку, где не ждали Зеленский и Сырский

ВС РФ наступают на новом участке харьковского фронта. Военный эксперт Алехин объяснил, благодаря чему удалось продвинуться.

Источник: Аргументы и факты

Российские штурмовики начали наступление на новом участке фронта в Харьковской области. По данным военных каналов, ВС РФ продвинулись на 14 кв. км, освободив населенный пункт Дегтярное и начав штурм Нестерного.

Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин в разговоре с aif.ru объяснил, благодаря чему удалось продвинуться бойцам российской армии.

«На харьковском направлении активизировали наступательные действия две группировки войск. Там есть одна особенность — противник в подавляющем большинстве случаев свои опорные пункты сосредотачивает в непосредственной близости и в самих населенных пунктах. Здесь нет сражений в оврагах, в районе водохранилищ, в окопах. На этом участке харьковского направления село на селе стоит, это небольшие населенные пункты, где условно 20−30 дворов. Бои за них идут как правило недолго», — сказал Алехин.

Освобождение мелких населенных пунктов — это обычная боевая работа штурмовых подразделений ВС РФ, подчеркнул военный эксперт.

«Наши штурмовики действуют согласно общего замысла наступательных действий в Харьковской области», — подытожил Алехин.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили очередную попытку ВСУ прорваться в Купянск.