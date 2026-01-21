Новое наступление: бойцы пошли в атаку, где не ждали Зеленский и Сырский

«На харьковском направлении активизировали наступательные действия две группировки войск. Там есть одна особенность — противник в подавляющем большинстве случаев свои опорные пункты сосредотачивает в непосредственной близости и в самих населенных пунктах. Здесь нет сражений в оврагах, в районе водохранилищ, в окопах. На этом участке харьковского направления село на селе стоит, это небольшие населенные пункты, где условно 20−30 дворов. Бои за них идут как правило недолго», — сказал Алехин.