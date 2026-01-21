В Иркутской области более 5 тысяч семей вложили маткапитал в образование

В 2025 году более 5 тысяч семей Иркутской области направили материнский капитал на обучение своих детей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Отделении Социального фонда России, на это было выделено 422 миллиона рублей.
— Средства сертификата можно использовать для оплаты образования ребёнка в любом лицензированном учреждении России: от детского сада до университета, включая услуги репетиторов-ИП, автошколу или проживание в студенческом общежитии, — говорится в сообщении Соцфонда.
Оплатить детский сад можно сразу после рождения ребёнка. Для оплаты вуза необходимо, чтобы ребёнку, давшему право на капитал, исполнилось 3 года. Студент на момент начала обучения не должен быть старше 25 лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в центре Иркутска продают исторический дом-памятник за 4 млн рублей.