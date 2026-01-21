Местный астрофотограф поймал полярное сияние над Новосибирском

По его словам, сияние было видно в 25−30 километрах от Новосибирска, в районе деревни Жеребцово. Вдали от городской засветки и при ясной погоде свечение можно было разглядеть невооружённым глазом. Зеленая часть сияния была видна глазами, а красные столбы — только через широкоугольный бинокль.