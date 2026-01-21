Местный астрофотограф поймал полярное сияние над Новосибирском

Жители Новосибирской области смогли наблюдать редкое для региона природное явление — полярное сияние. Своими впечатлениями и фотографиями поделился местный астрофотограф Алексей Поляков в своём телеграм-канале.
По его словам, сияние было видно в 25−30 километрах от Новосибирска, в районе деревни Жеребцово. Вдали от городской засветки и при ясной погоде свечение можно было разглядеть невооружённым глазом. Зеленая часть сияния была видна глазами, а красные столбы — только через широкоугольный бинокль.
Съёмка велась на две камеры с объективами 35 и 17 мм, выдержка — 6 секунд. Первый кадр таймлапса был сделан около 18:35, когда небо ещё оставалось светлым, последний — в 20:03, к этому времени сияние ослабло и небо затянули облака.
«Тем, кто не успел увидеть, не расстраивайтесь: в ближайшие пару лет ожидается ещё интенсивная солнечная активность, и сияния повторятся. После этого Солнце уйдёт в минимум, и следующий заметный эффект будет примерно в 2035 году», — рассказал Поляков.
Полярное сияние стало редкой и красивой возможностью для наблюдения астрономического явления в регионе.